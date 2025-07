Un grande cuore in ricordo di Nicolò

Al parco della Porada

Inaugurata un'installazione dedicata al 20enne scomparso un anno fa. I genitori: "Un punto di aggregazione inclusivo, dove ognuno percepisca che l’amore genera amore"

Un grande cuore in memoria di Nicolò

Un grande cuore in memoria di Nicolò Baseggio, seregnese di 20 anni scomparso il 29 giugno 2024 per un glioblastoma. Esattamente un anno dopo, nel parco 2 Giugno alla Porada, è stata inaugurata un’installazione a forma di cuore, realizzata in acciaio corten, con quattro incastri come in un puzzle. Alla semplice cerimonia, con amici e conoscenti, erano presenti i genitori, Maurizio e Debora, la sorella Lucilla e il sindaco Alberto Rossi.

Il legame del giovane con il parco alla Porada

"Nicolò era molto legato a questo campo e abbiamo scelto di mettere qui questa installazione; chi ci passerà potrà ricordarlo - le parole del primo cittadino, nel tardo pomeriggio di domenica 29 giugno - Questo bene trasmesso da Nicolò si diffonde e fa sì che non venga dimenticato. Chi passerà da qui avrà l’opportunità di avere con sé un pezzo di Nicolò".

I genitori: "L'amore genera amore"

La famiglia ha già lanciato sui social il progetto «I sassi di Nico Base» per portare idealmente Nicolò in giro per il mondo, attraverso dei sassi decorati con dei cuori. Adesso un ulteriore ricordo con "Nicolove" nel parco della sua città. "Abbiamo voluto creare e donare questa opera per amore, posandola qui dove Nicolò giocava, andava in bicicletta e lottava per tornare a camminare - hanno spiegato Maurizio Baseggio e la moglie Debora - Nicolò ci ha travolto con un’ondata d’amore che non vogliamo vada persa, ma anzi cresca e si diffonda il più possibile. Il nostro augurio è che questo cuore diventi un punto di aggregazione inclusivo, dove ognuno possa sentirsi se stesso e percepisca che l’amore genera amore".