Prenderà il via da domani, martedì 29 aprile, la campagna di disinfestazione contro le zanzare a Vimercate. Si parte con interventi che interessano ogni volta tutto il territorio comunale: strade, parchi e giardini.

Da aprile a ottobre gli interventi di disinfestazione contro le zanzare

Dodici gli interventi in programma fino alla fine di ottobre. Con l’approssimarsi della bella stagione si rende infatti necessario provvedere alla disinfestazione antilarvale, in particolare Aedes Albopictus (zanzara tigre) e le specie del genere culex, generalmente indicate tutte con il termine generico “zanzare”.

Gli interventi saranno eseguiti il 29 aprile; 13 e 27 maggio; 10 e 24 giugno; 8 e 22 luglio; 12 e 26 agosto; 16 settembre; 7 e 28 ottobre

Ricordiamo che affinché gli interventi antizanzara abbiano piena efficacia, è necessario che tutti i cittadini collaborino adottando gli accorgimenti necessari per impedire la formazione di habitat ideali alla deposizione delle uova di zanzara.

Alcuni importanti consigli:

- evitare l'abbandono di oggetti e contenitori in cui possa raccogliersi acqua piovana;

- svuotare e pulire i contenitori utilizzati nelle proprietà private (sottovasi, secchi, annaffiatoi, bidoni, ecc.);

- controllare che le grondaie non siano ostruite e che l'acqua defluisca rapidamente;

- distribuire pastiglie antilarvali nell'acqua dei tombini situati all'interno delle proprietà private;

- svuotare settimanalmente e pulire a fondo gli abbeveratoi per gli uccelli e per gli altri animali domestici.