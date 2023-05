Da Bellusco a Sant'Agata Bolognese per aiutare chi si trova in difficoltà

Da Bellusco a Sant'Agata Bolognese per aiutare le persone colpite dall'alluvione che ha sconvolto l'Emilia Romagna. Bella iniziativa del ristoratore Vito Alessandro Alfieri che domani, sabato 20 maggio 2023, partirà alla volta delle zone alluvionate per offrire il proprio contributo a chi si trova in grande difficoltà.

"Alcuni ristoratori hanno perso tutto"

Un legame nato in gioventù e che prosegue tutt'ora. E' quello che unisce Vito Alessandro Alfieri e le zone colpite nei giorni scorsi da un'alluvione che ha letteralmente sconvolto l'Emilia Romagna. Proprio per questo motivo il noto ristoratore di Bellusco, titolare di un ristorante pizzeria nel cuore del paese, ha deciso di partire alla volta di Sant'Agata Bolognese, Comune della Provincia di Bologna colpito dalle forti piogge.

"Conosco benissimo quelle zone, le ho frequentate soprattutto in età giovanile e nei miei primi anni di lavoro - racconta Vito - Anche per questo motivo ho deciso di dare il mio contributo per provare a uscire il prima possibile da questa situazione. In particolare conosco un pizzaiolo di Sant'Agata Bolognese che ha visto la propria attività completamente allagata. Andrò lì per aiutarlo a togliere il fango e a rimettere un po' di ordine, con la speranza che possa riaprire il prima possibile. Da ristoratore posso solo immaginare cosa stia provando in questo momento: se un giorno andassi al mio ristorante e trovassi tutto allagato sarei disperato...".

L'appello

Nelle scorse ore Alfieri, già protagonista in passato di alcune iniziative di solidarietà (soprattutto nei mesi più duri della pandemia), ha lanciato un vero e proprio appello ai suoi concittadini.

"Chiunque volesse aderire all'iniziativa sarà il benvenuto - conclude Vito - Partirò sabato in tarda serata con la mia macchina: ormai fortunatamente lì le strade sono pulite e si può raggiungere il Comune in totale sicurezza. Non so quanto mi fermerò giusto, il tempo necessario per sistemare un po' le cose".

