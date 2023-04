Da bene confiscato alla criminalità organizzata a spazio dedicato a giovani e anziani del paese. Buone notizie in arrivo per i cittadini di Ornago, che tra qualche mese potranno godere di un nuova, importante, realtà. Nello specifico, un immobile di via Vimercate, confiscato dalle Forze dell’ordine alla criminalità organizzata, ospiterà un Centro diurno per ragazzi e uno spazio per anziani autosufficienti. Ma non solo.

Da bene confiscato a spazio per la comunità

I locali fungeranno anche da «casa» per le associazioni del territorio.

«Il bene confiscato diventerà una risorsa per l’intera comunità di Ornago - spiega il vicesindaco Gabriele Balconi - Grazie al lavoro delle Forze dell’ordine e degli inquirenti è stato confiscato un bene immobile alla mafia che aveva interessi economici a Ornago. I beni confiscati alla criminalità organizzata vengono destinati, per legge, ad attività istituzionali e sociali e trasferiti al patrimonio del Comune dove l’immobile è sito. Lo scorso 22 giugno la Giunta ha manifestato interesse per l’acquisizione dell’immobile al fine di destinarlo a finalità sociali. È seguito il trasferimento del bene il 5 di agosto, successiva consegna il 26 settembre e trascrizione il 30 gennaio di quest’anno con relativa voltura. Come Amministrazione vogliamo restituire questo spazio ai nostri cittadini, realizzando delle opere idonee ad ospitarli».

Le opzioni

Come detto, per adesso le opzioni sono quelle di aprire:

«Un Centro diurno per minori, un servizio educativo attivo esclusivamente nella fascia diurna e rivolto prevalentemente a bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni - continua Balconi - Uno spazio di aggregazione informale per anziani autosufficienti, comprendendo la sede formale delle associazioni di volontariato presenti ad Ornago, che a diverso titolo si occupano di servizi di supporto agli anziani. Abbiamo quindi presentato domanda per l’assegnazione del contributo regionale ai sensi della Legge 17/2015 e predisposto in concerto con gli uffici Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, con relativa Relazione Tecnica, Relazione Sociale, Stime oneri, Quadro Economico e Cronoprogramma. Venerdì la Giunta ha quindi approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica e presentato domanda di contributo regionale. Attendiamo quindi l’esito della domanda per poi poter partire con l’esecuzione dei lavori necessari a trasformare una civile residenza in uno spazio pubblico con finalità sociali. Appena avremo il via libera comunicheremo il grande risultato, non solo per il bene che si aggiunge alle proprietà comunali, ma proprio per l’importante significato intrinseco: la Mafia perderà sempre, lo Stato vincerà sempre».

Nelle prossime settimane quindi arriverà il definitivo via libera per la trasformazione dell’immobile confiscato alla criminalità in spazio per la comunità.

(nella foto di copertina Gabriele Balconi)