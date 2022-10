Da Camparada a Pechino... Express: anche Giorgia Soleri tra i nuovi concorrenti del reality show

C'è anche Giorgia Soleri tra i nuovi concorrenti di "Pechino Expresso", il reality show in onda su Sky che prenderà il via nei prossimi mesi. L'influencer 26enne, cresciuta a Camparada e attualmente compagna del cantante dei Maneskin, Damiano David, è tra i volti più famosi della prossima edizione.

Il viaggio di Giorgia

Il cast ufficiale della prossima edizione di "Pechino Express" è stato reso noto nella mattinata di oggi, sabato 22 ottobre. Giorgia Soleri, influencer e autrice, è attualmente uno dei volti più noti della società: non solo per le sua relazione sentimentale, ma anche per il suo attivismo nella battaglia per l'informazione e il riconoscimento di patologie come la vulvodinia di cui lei stessa soffre e per la quale è riuscita anche a presentare una proposta di legge in Parlamento. Nonostante la sua notorietà, non tutti sanno che il viaggio di Giorgia è partito dalla piccola Camparada, in Brianza, dove ha vissuto per viversi anni frequentando le scuole e la comunità locale prima di trasferirsi a Milano e Roma per lavoro.

Prossima tappa: "Pechino Express"

Al fianco di Giorgia durante la sfida di "Pechino Express" ci sarà Federica Fabrizio, in arte Federippi, anche lei influencer e attivista femminista originaria di Matera. Una coppia che pare molto ben assortita insomma e che fin da subito si propone di dare parecchio da torcere agli avversari lungo il percorso che porterà gli sfidanti da Mumbai (in India) fino al celebre sito archeologico di Angkor, in Cambogia, attraversando prima il Borneo e poi la Malesia.

Gli altri partecipanti

Tra gli altri partecipanti non mancano volti noti dello sport e dello spettacolo. Ecco le coppie ufficiali: Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio), Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, anche se certamente la Brianza farà il tifo per Giorgia Soleri.