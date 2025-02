Da Carate Brianza a Mercogliano per donare un fuoristrada in ricordo del padre

Da Carate Brianza a Mercogliano, in provincia di Avellino, per regalare solidarietà e mantenere fede a una promessa fatta dopo la scomparsa del padre nell'estate del 2023.

Sabato scorso 22 febbraio Michele Criscitiello, direttore e ceo di Sportitalia, è volato in Campania e ha presenziato a Mercogliano, alla cerimonia di consegna di un nuovissimo fuoristrada equipaggiato alla Misericordia del Partenio che sarà utilizzato per le attività di soccorso della squadra unità cinofila e supporto alla popolazione avellinese.

Per il presidente della Folgore Caratese è stato un autentico bagno di folla fra bambini in festa e autorità ad attenderlo per l'omaggio che lui, insieme alla sua famiglia, ha voluto fare alla comunità ubicata alle falde del Partenio del nuovo mezzo quattro ruote fuoristrada intitolato al padre Sandro Criscitiello, scomparso all'età di 81 anni il 13 luglio del 2023, uomo di grande cultura e già sindaco di Mercogliano.

Durante il mandato di Sandro Criscitiello, la cittadina avellinese aveva vissuto uno dei periodi di massimo sviluppo e crescita. L’intitolazione del mezzo è stato così un modo per ricordarlo e onorare il suo legame forte e indissolubile con la comunità mercoglianese.

Il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio ha espresso a sua volta il suo sentito ringraziamento a Michele Criscitiello per il dono del fuoristrada, "esempio grande di solidarietà, ma anche preziosa risorsa per le emergenze sul territorio": "Credo che anche Sandro da Lassù, oggi, stia sorridendo con noi...".

Michele Criscitiello è intervenuto per l'inaugurazione, ricordando con gli occhi lucidi il suo caro papà.

"Era una promessa che avevo fatto quel maledetto giorno in cui avevo salutato papà scomparso all'improvviso. Lo avevo promesso alla Misericordia, che è nata con papà e sotto la guida della sua Amministrazione. E, quando mantengo una promessa, la mantengo. L'ho fatto per la cittadinanza, per questi ragazzi che si impegnano per il sociale nonostante le difficoltà strutturali e anche economiche. Non abbiamo dato un mezzo, ma "il mezzo" in grado di operare in tante situazioni estreme, in grado di arrivare sulle montagne e nei luoghi più impervi. Mio padre oggi può essere contento di quello che abbiamo fatto perché nella sua vita aveva tre grandi amori: Mercogliano, la famiglia e l'Unione sportiva Avellino", le sue parole al termine della cerimonia.