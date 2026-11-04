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Samuela Ravagnati tra i protagonisti, venerdì sera, della puntata di “Cash or Trash? Chi offre di più?”, la popolare trasmissione in onda sul Nove.

Da Cesano Maderno in Tv a Cash or Trash?

La cesanese con la passione per i giochi vintage a moneta si è presentata davanti a Paolo Contincini con un misuratore di forza degli anni Sessanta, “uno di quelli che si vedevano nei Luna park o nelle sale gioco – ha spiegato – Io e mio cugino Federico lo abbiamo trovato a un mercatino. Era in condizioni disastrose ma Federico, che restaura flipper e jukebox, lo ha revisionato”.

E ha fatto un ottimo lavoro, a giudicare dalle lusinghiere parole di Riccardo Rosa, il consulente ed esperto d’arte che valuta gli oggetti dei venditori: “Un ottimo restauro filologico”, ha detto prima di valutare l’attrezzo 250 euro.

La telefonata al restauratore

Il misuratore restaurato a Cesano Maderno ha attirato anche l’attenzione dei cinque mercanti, che se lo sono contesi in un’asta all’ultimo rilancio. Alla fine se l’è aggiudicato per 350 euro Roberta Tagliavini, la regina dell’Art Déco e del design: “Quando voglio qualcosa è difficile che me la faccio sfuggire”, ha commentato soddisfatta dopo la trattativa telefonica con Federico Ravagnati per convincerlo ad accettare l’offerta.