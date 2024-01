Da Concorezzo a Osaka, passando per Parigi: la storia di Leonardo Ronchi. Il giovane architetto ha partecipato alla creazione del progetto per il padiglione della Francia.

Grande traguardo

Da Concorezzo a Osaka, passando per Parigi. E’ questo il percorso compiuto da Leonardo Ronchi, giovane architetto concorezzese che nei giorni scorsi si è tolto una splendida soddisfazione. Martedì, infatti, Cofrex (Compagnie Française des Expositions), presso il Ministero degli Esteri francese ha svelato il progetto vincitore del concorso indetto per realizzare il padiglione della Francia alla prossima edizione di Expo, in programma nel 2025 a Osaka, in Giappone.

"Sono molto soddisfatto"

"Si tratta di un progetto molto importante, nato dalla collaborazione tra lo studio francese per cui lavoro, Coldefy, e l’architetto italiano Carlo Ratti, celebre per la sua attività didattica e professionale legata a tematiche come le smart city e l’intelligenza artificiale - racconta Leonardo - Ovviamente il progetto è frutto di un intenso lavoro di squadra, portato avanti nella sede parigina dello studio Coldefy. Sono davvero molto contento, sia a livello personale che ovviamente per lo studio per cui lavoro. Abbiamo lavorato in equipe, cercando di realizzare qualcosa di significativo".

