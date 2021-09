Da covo della mafia a "casa" dei papà separati

Una volta era il simbolo dell'illegalità, oggi della solidarietà. Perché dopo essere stato confiscato alla criminalità organizzata, quell'immobile è diventato la casa dell'associazione Papà separati

La nuova "casa" dei Papà separati

E’ stata inaugurata sabato in via Adamello 51 la nuova casa dei Papà separati che altro non è che uno dei due immobili che erano stati confiscati alla criminalità organizzata e che la Giunta aveva deciso di riqualificare e destinare a progetti in campo sociale.

Una villa indipendente, di 150 metri quadrati e un box auto al piano seminterrato di circa 84 metri quadrati, assegnata già a fine 2018 alla cooperativa Atipica che, per la redazione del bando e l’assegnazione dei lavori necessari, si è valsa della collaborazione con l’associazione Brianza Sicura.

"Da allora purtroppo siamo stati condizionati dal Covid perché in realtà i lavori in sé sono durati circa un anno – ha commentato soddisfatto Mauro Nova, presidente di Atipica – Gli interventi sono stati indirizzati a dare all’immobile un’impronta sociale e funzionale. Abbiamo completato o rifatto gli impianti, abbiamo provveduto agli arredi: c’è una cucina, il soggiorno, le camere al piano superiore e uno spazio a rotazione di condivisione con i bambini".

I prossimi passi

A breve si procederà alla raccolta delle domande e all’assegnazione degli otto posti a disposizione, con la casa che rimarrà aperta sette giorni su sette e a canone agevolato, la previsione è di creare un turn over. "Nell’interesse dei papà stessi – spiega Nova – E’ un giusto che questa residenza sia un punto di appoggio per una loro “riscossa”, non una soluzione definitiva".

Soddisfatto anche il sindaco Roberto Corti.