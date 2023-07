Da Desio in bicicletta attraverso l'Italia. Ernesto Camnasio e il suo gruppo di amici hanno percorso 318 chilometri da Cesenatico a Viareggio.

In bicicletta da Cesenatico a Viareggio

"Eravamo solo in quattro all’inizio, adesso siamo un bel gruppo, più di una decina",

racconta Ernesto Camnasio, da tutti chiamato amichevolmente Tino, che insieme ad un gruppo di amici ha affrontato un viaggio impegnativo: l’escursione da una costa all’altra dell’Italia attraversando gli Appennini, da Cesenatico a Viareggio, della distanza complessiva di 318 chilometri. Il viaggio è durato cinque giorni.

Una passione che dura da trent'anni

Camnasio da qualche anno coltiva la passione per il ciclismo, che ha da ormai più di trent’anni.

"Siamo un gruppo di amici che andavano insieme in bicicletta già da tanti anni e da circa sei anni, cioè da quando sono andato in pensione, abbiamo deciso di iniziare questo progetto, che ripetiamo ogni anno".

L’anno scorso avevano affrontato il viaggio verso Roma partendo direttamente da Desio, della durata di sette giorni.

Particolare attenzione agli itinerari

L’organizzazione logistica del viaggio è affidata a uno dei partecipanti, Patrizio Bergamasco, che si occupa di preparare le tappe, scegliere i bed and breakfast dove riposarsi dopo ogni giornata. Come lo stesso Camnasio ci tiene a precisare:

"Non è una cosa improvvisata, ci organizziamo con cura prima di partire".

Il gruppo pone particolare attenzione a scegliere gli itinerari, in modo da evitare le strade principali, più trafficate, affrontando invece quelle secondarie, immerse nella natura e meno frequentate.

Il gruppo è attivo anche in città

Il desiano e il suo gruppo hanno visitato il centro Italia, dall’Adriatico al Tirreno, trovando riposo in diverse città e punti di interesse: partendo da Cesenatico si sono fermati a Predappio, San Godenzo, San Mommè, Ponte San Pietro e infine al capolinea, Viareggio.

Oltre a compiere insieme le escursioni in bicicletta, il gruppo è molto attivo nella comunità cittadina, in particolare all’oratorio Pio X, dove partecipa alle fiaccolate e agli eventi che vengono organizzati.