Da domani a venerdì controlli sul ponte della Sp13

Da domani, martedì 7 ottobre 2025, a venerdì 10 ottobre disagi in vista per i pendolari che si muovono quotidianamente su gomma tra la Martesana e il monzese.

Controlli sul ponte della Strada provinciale 13

La Provincia di Monza e Brianza, infatti, eseguirà dei controlli sul ponte della Sp13 dir che sovrasta il torrente Molgora, nel territorio di Caponago. Verrà istituito un restringimento della carreggiata con senso unico in direzione di Melzo fino al confine con Pessano con Bornago e uscita obbligatoria in direzione Monza, con deviazione su percorsi alternativi. I veicoli in transito sulla Provinciale verranno fatti uscire sulla Sp 215 e poi verso viale dell’Industria, via Upjohn, via Galileo Galilei, viale Monza, la Sp121 e la Sp13.

Indagini sullo “stato di salute” dell’infrastruttura