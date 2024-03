"Da donna a donna": i messaggi delle ospiti della Rsa di Lentate alle nuove generazioni

Un’eredità culturale da trasmettere di generazione in generazione, da nonna a nipote, un sapere antico che solo la saggezza di una vita può generare e che è importante non disperdere: le ospiti della Rsa Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso hanno mandato dei messaggi alle nuove generazioni in occasione dell'8 Marzo, Giornata internazionale della donna.

"Da donna a donna"

“Da donna a donna” è il nome del progetto intergenerazionale ideato da Orpea Italia, divisione italiana del gruppo Orpea e attore di riferimento mondiale nella presa in carico globale e nella cura delle persone fragili. In avvicinamento all’8 Marzo, giornata dedicata alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile, in tutte le residenze per anziani e le cliniche del gruppo, le ospiti donne sono state coinvolte in laboratori di scrittura, lab creativi e incontri intergenerazionali organizzati con i ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio. Obiettivo: raccontare storie al femminile alle nuove generazioni direttamente dalla voce delle protagoniste.

Scatti fotografici con pillole di saggezza

Dagli incontri sono emersi tanti messaggi positivi e rivoluzionari, riflessioni tenere, insegnamenti di vita e consigli preziosi per le giovani donne del futuro. Il risultato, straordinario e potente, è stato sintetizzato in “quote”, “pillole di saggezza al femminile” che, insieme alle inedite autrici, sono diventate soggetti di scatti fotografici.

I messaggi alle nuove generazioni

“Non sei proprietà di nessuno”, “Ama il tuo corpo così come la tua anima”, “Combatti per il futuro” sono alcune delle frasi che Titina, Santina e Olga, anni 93, 103 e 92, vogliono dire ad alta voce alle nuove generazioni. La gallery “Da donna a donna” è disponibile sul sito di Orpea Italia.