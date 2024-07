Da Figini a Figini, a Varedo cambia il vicesindaco. Il capogruppo di Forza Italia in Regione lascia l’incarico per i troppi impegni ma resta in Giunta, gli subentra l'assessore ai Servizi sociali

Cambia il vicesindaco

Troppi impegni in Regione, Fabrizio Figini lascia l’incarico di vicesindaco a Varedo, gli subentra Matteo Figini. Resta comunque in Giunta continuando l’impegno come assessore con delega alla Programmazione Territoriale.

Lascia l'incarico ma resta assessore

Dal un anno e mezzo Fabrizio Figini è consigliere e capogruppo di Forza Italia in Regione.

«Queste funzioni impongono un carico di impegni sempre più ragguardevole - ha premesso - d’altro canto, il mandato elettorale di questa Amministrazione entra, anche sotto il profilo cronologico, in una fase di fondamentale rilievo strategico. Quindi ho chiesto al sindaco di disporre un avvicendamento nella carica di vicesindaco che richiede una disponibilità, in mancanza del sindaco, di 24 ore su 24, che i miei attuali incarichi in Regione potrebbero non consentirmi di garantire».

La nomina di Matteo Figini

Il sindaco Filippo Vergani ha quindi nominato vicesindaco l’assessore ai Servizi al cittadino, Relazioni Pubbliche e Affari Interni, carica che sarà effettiva da giovedì 1 agosto.