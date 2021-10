Ai cittadini è chiesto di esaurire il credito delle tessere attuali che non saranno più valide nel 2022.

Una nuova gestione delle casette dell’acqua di Usmate Velate, che da gennaio 2022 verranno interamente gestite da BrianzAcque, l’invito ai cittadini ad esaurire il credito residuo nelle tessere attualmente in vigore e una piccola modifica nel posizionamento di una delle strutture presso cui potranno recarsi i cittadini.

Da gennaio la gestione delle casette dell'acqua a Usmate passa a BrianzAcque

Sono questi i cambiamenti che riguardano le due casette dell’acqua presenti sul territorio comunale e il servizio di erogazione di acqua “naturale” o “frizzante” a prezzo calmierato. La prima modifica riguarderà la gestione delle casette: il servizio da inizio 2022 verrà interamente preso in carico dalla società Brianzacque, dato il suo ruolo di gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Monza e Brianza.

In una prima fase, per favorire l’utenza nel passaggio di gestione, è stato concordato che l’acqua erogata da BrianzAcque non sarà soggetta a pagamento. La modifica avrà comunque un risvolto operativo sull’utenza: le tessere attualmente in vigore non saranno più valide a partire dall’1 gennaio 2022, quando la gestione BrianzAcque diverrà pienamente operativa. Per questo motivo, sarà fondamentale esaurire il credito residuo che non potrà essere utilizzato a Usmate Velate a partire dal prossimo anno; l’eventuale credito residuo non sarà in alcun modo rimborsabile da parte del Comune o di BrianzAcque né potrà essere trasferito sulle nuove tessere. Al contempo, con congruo anticipo, verranno comunicate le modalità per l’acquisto delle nuove tessere dell’acqua (al prezzo di 3 euro, con validità in tutte le Case dell’acqua presenti a Monza e Brianza) che consentiranno di fruire del servizio sia a Velate (via Volta) che a Usmate.

La casetta si sposta

Proprio a Usmate avverrà un’altra significativa modifica: cambierà infatti il posizionamento della Casetta dell’acqua che dall’attuale posizione fronte municipio (corso Italia 22) verrà collocata nel retro del Municipio, in via Milano, in posizione comoda e altrettanto facilmente raggiungibile. La necessità è stata manifestata dai tecnici ed ha ricevuto l’assenso della Giunta Comunale che ha già concesso l’utilizzo gratuito di suolo pubblico per il posizionamento del nuovo impianto che sarà caratterizzato da una interfaccia rapida e intuitiva.