A partire da giovedì 2 maggio, nel Comune di Nova Milanese, verranno introdotte alcune novità sui servizi di igiene urbana. A comunicarlo in queste ore è stata Gelsia Ambiente che ha sottolineato come, i cambiamenti in arrivo, sono necessari al fine di raggiungere importanti risultati per l’ambiente, per il territorio e per garantire il decoro urbano della città.

Da giovedì 2 maggio nuove modalità di raccolta rifiuti a Nova Milanese

Nel dettaglio il territorio comune verrà suddiviso in 6 nuove zone di raccolta, ognuna con un proprio calendario di ritiro. Cambieranno i giorni di esposizione dei rifiuti ma non cambieranno le modalità.

Inoltre la frequenza di ritiro del sacco arancione per i pannolini, pannoloni e tessili sanitari passerà da settimanale a bisettimanale, con l’obiettivo di agevolare i genitori di bambini fino a 3 anni e tutte le famiglie con persone che utilizzano tali presidi sanitari.

Invece la frequenza della raccolta degli sfalci verdi a domicilio è già stata potenziata dal mese di marzo e segue un calendario annuale disponibile sul sito di Gelsia Ambiente e su G-

app.

Tra le novità anche l'introduzione del Vigile Ecologico, una nuova figura che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio e di verificare le non conformità di esposizione dei sacchi.

Le novità saranno accompagnate da una campagna di comunicazione, messa a punto dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con Gelsia Ambiente.

In questi giorni verrà consegnata a tutti i cittadini una guida informativa, che riassume e spiega le principali novità, i servizi e le regole della raccolta differenziata.

I punti informativi

Inoltre, per illustrare questi importanti cambiamenti, saranno allestiti due punti informativi, secondo il calendario indicato di seguito:

• MERCOLEDÌ 17 APRILE: presso il Mercato Comunale di Via Oberdan dalle 8.30 alle 12.30

• SABATO 20 APRILE: presso il Mercato Comunale di Via Pisacane dalle 8.30 alle 12.30

Per ulteriori informazioni sono a disposizione: l’Ecosportello presso il Comune, ingresso D (tutti i mercoledì 14:30-16:30); il call center di Gelsia Ambiente al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00); il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.