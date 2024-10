Da giugno a ottobre turni estesi di 700 ore per la Polizia locale di Desio: tutti i numeri dei controlli

Potenziare il presidio su strade, locali pubblici e controlli in collaborazione con le Forze dell’Ordine. E’ questo l’obiettivo raggiunto dal Comune di Desio nel suo progetto di implementazione dei servizi di Polizia Locale sul territorio cittadino nel periodo fra maggio e ottobre di quest’anno.

Da giugno a ottobre turni estesi di 700 ore per la Polizia locale di Desio

“La scelta che abbiamo operato è stata orientata a incrementare la sicurezza urbana, la legalità e la pacifica convivenza cittadina, aspetti che risultano essere tra le priorità di questa Amministrazione – spiega il Sindaco Simone Gargiulo – E anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di utilizzare adeguate risorse (sia attraverso proprie disponibilità, sia con un contributo regionale) per garantire uno standard operativo idoneo alle esigenze di un territorio come quello di Desio”. “I compiti della Polizia Locale non si limitano più alla sola viabilità e regolazione del traffico, ma riguardano attività complesse e diversificate come quelle di Polizia Giudiziaria, di contrasto e sanzionamento al fenomeno dell’abbandono di auto, di controllo durante le manifestazioni estive, di contrasto e lotta agli stupefacenti, soprattutto tra i giovani – aggiunge il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Andrea Villa – Ma non è tutto. Abbiamo anche aderito al progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia, per cui abbiamo ottenuto un contributo di oltre 4.600 euro per finanziare gli straordinari degli agenti di Polizia Locale, fondi utili per effettuare controlli stradali, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. Ed è proprio per questo che abbiamo puntato tre elementi fondamentali: il potenziamento del servizio a piedi degli agenti, il controllo durante le manifestazioni e le pattuglie serali”.

I pattugliamenti serali da giugno a ottobre

Da giugno a ottobre sono stati garantiti i servizi di pattugliamento di Polizia Locale in orario serale dalle 17.30 alle 23.30, per prevenire episodi di microcriminalità e incrementare il controllo sulle strade del territorio. Sono state 30 le pattuglie serali effettuate per un totale di 180 ore di servizio serale, 29 gli operatori impegnati per 720 ore svolte complessivamente dagli agenti impegnati (circa 24 ore ciascuno), 45 stazionamenti e posti di controllo, 220 veicoli ispezionati, 149 violazioni del Codice della strada, 4 sequestri amministrativi, 82 interventi volti a garantire sicurezza urbana in luoghi identificati di aggregazione giovanile, 6 rilievi di sinistri stradali.

Importanti sono anche stati i servizi a piedi nella zona centrale della città da fine aprile 2024, da lunedì a venerdì, con turnazione dalle 7.30 alle 19.30, svolta da 4 operatori complessivamente. Le violazioni accertate durante tale periodo sono state 625.

Il progetto Smart

Il progetto Smart è nato per incrementare il livello di sicurezza urbana e tutela del territorio, prevedendo interventi congiunti e condivisi delle Forze dell’Ordine oltre l’orario ordinario di servizio e la realizzazione di iniziative per la prevenzione dei fenomeni che limitano la sicurezza dei cittadini. Nei fine settimana del 13/14, 20/21 e 27/28 settembre dalle 21 alle 2 e oltre sono stati 17 gli operatori di Polizia Locale impiegati nei turni serali/notturni per un totale di 200 ore complessive, una media di 12 ore ciascuno. In totale sono stati controllati 301 veicoli e 306 persone, inviata una comunicazione di reato ai sensi dell’articolo 347 del Codice di Procedura Penale (in cui sussiste l’obbligo di riferire la notizia del reato al Pubblico Ministero), ritirate 5 patenti di guida e 7 interventi volti a garantire sicurezza urbana nei luoghi più frequentati dai giovani attraverso attività di prevenzione.

Le scelte dell'Amministrazione

Sono fondamentalmente tre le scelte che hanno spinto l’ Amministrazione a concentrare le forze sulla prevenzione, piuttosto che sulla repressione: 1) il servizio ‘appiedato’, che consiste nel controllo del territorio, nel sanzionamento degli illeciti stradali e nella garanzia di un presidio di personale in uniforme che, nelle aree del centro storico, possa garantire una presenza finalizzata all’ascolto e al supporto dei cittadini in caso di necessità “è un servizio già effettuato con regolarità e che in questo periodo è stato implementato e sta funzionando bene” continua Villa, 2) i servizi di vigilanza durante i ‘Mercoledì di Desio’, attraverso un capillare controllo sulla viabilità e sul corretto rispetto dei provvedimenti di prevenire l’abuso di sostanze alcoliche e l’abbandono di vetro e lattine in centro città, 3) e i turni delle pattuglie serali dalle 17.30 alle 23.30 nei giorni di venerdì e sabato.

Prosegue Villa: “Attraverso questo servizio si è voluto dare un ulteriore segnale forte della presenza di PL sul territorio attraverso azioni concrete, che vanno ad aggiungersi alle altre iniziative effettuate e in corso di realizzazione, che costituiscono una priorità per questa Amministrazione. Ringrazio il Comando di Polizia Locale per la professionalità e l’impegno che quotidianamente mettono nell’interesse della comunità desiana”.

Sicurezza al centro

L’attività svolta ha previsto un controllo capillare del territorio per garantire la sicurezza dei centri urbani, con attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile, frequentazione pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento, sia per il controllo della sicurezza stradale con azioni mirate alla prevenzione e repressione di condotte di guida effettuate sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti, sia in relazione al rispetto delle norme di comportamento disciplinate dal Codice della Strada.