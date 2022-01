Da Indianapolis a Concorezzo sulle note di un pianoforte. Monica Rurale ha donato al Comune uno splendido strumento di fine '800: verrà posizionato in Villa Zoja.

Una sottile linea rossa legherà Concorezzo a Indianapolis. Merito di Monica Rurale, concorezzese doc ma da oltre quindici anni ormai residente negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi, infatti, la donna ha deciso di donare all’Amministrazione comunale il suo "Theodor Steinweg-Braunschweig", splendido pianoforte di fine ‘800 che arricchirà le stanze di Villa Zoja.

"Per me ha rappresentato una parte importante della mia vita - spiega Monica - Dapprima è stato il pianoforte su cui ho studiato per tantissimi anni, quindi l’ho utilizzato per insegnare ai tanti studenti che ho incontrato lungo il mio percorso. Ormai vivo negli Stati Uniti, ma ogni tanto ovviamente torno nella mia Concorezzo, come successo nei giorni scorsi, per trascorrere del tempo con mia mamma e per sbrigare alcune faccende burocratiche. Tra queste la cessione della casa dove si trovava il pianoforte: piuttosto che venderlo ho pensato di cederlo al paese che tanto amo".