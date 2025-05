A partire da lunedì 12 maggio il tratto di via De Castillia – compreso fra via Ponti e via Dante - a Vimercate sul quale si affaccia l’ingresso della Scuola dell’Infanzia Ponti diventerà strada scolastica.

Da lunedì 12 maggio stop alle auto durante l'ingresso e l'uscita da scuola

Cosa cambia? Sostanzialmente il tratto di strada sarà interdetto al traffico veicolare negli orari di ingresso e uscita dei bambini da scuola. Il divieto sarà in vigore dalle ore 08.30 alle ore 09.00 e dalle ore 15.45 alle 16.15 per tutto il periodo scolastico (dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno).

L’intervento ha lo scopo di mettere in sicurezza l’ingresso e l’uscita di bambini e accompagnatori, a maggior ragione in una strada stretta e priva di adeguati spazi sicuri per pedoni e ciclisti come via De Castillia.