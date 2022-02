Da lunedì 7 febbraio cambiano gli orari del trasporto pubblico locale a Vimercate

Cosa cambia

Da lunedì 7 febbraio si modificano gli orari del trasporto pubblico locale di Vimercate e in particolare le corsa delle circolari e della linea 2.

Trasporto pubblico locale a Vimercate, cosa cambia da lunedì

Le modifiche sono state studiate dall'ufficio mobilità sostenibile a seguito delle richieste da parte di studenti degli istituti scolastici di Vimercate e in particolare dall'Omnicomprensivo ed E.C.Fo.P. Modifiche adottate nell'ottico di un continuo miglioramento ed efficientamento del servizio.

Nel dettaglio:

- per le linee circolari viene posticipata una corsa del mattino (circolare sinistra) dalle ore 7.30 alle ore 7.35 con partenza da piazza Marconi per garantire la coincidenza con l'arrivo degli altri autobus extraurbani e urbani per gli studenti che devono recarsi all'Ecfop di Velasca.

- Sempre per le circolari la corsa destra delle 13.15 è stata modificata in circolare sinistra sempre stesso orario (partenza da via Adda - Omnicomprensivo) e servirà gli studenti della scuola secondaria Saltini di Oreno diretti verso piazza Marconi.

- Nella linea 2 (collegamento scuola secondaria Saltini, Primaria Ada Negri, scuola E.C.Fo.P.) è stata creata un’ unica corsa alle 13.35 eliminando quelle 13.50 (partenza dalla Saltini) e 14.05 (partenza di piazza Marconi). La nuova corsa partirà da via Adda – Omnicomprensivo e servirà anche gli studenti in uscita dalla Saltini e diretti a Velasca.

Gli orari sono disponibili sul sito del Comune di Vimercate nella sezione dedicata al trasporto pubblico locale seguendo il percorso: Home>> Vivi la città>> Trasporto Pubblico Locale