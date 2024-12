A partire da lunedì 9 dicembre inizia a Lesmo la sostituzione dei contatori dell'acqua a cura di BrianzAcque.

Da lunedì al via la sostituzione dei contatori dell'acqua a Lesmo

Saranno oltre 1500, per l’esattezza 1. 510, gli apparecchi che gradualmente verranno smontati e sostituiti con misuratori intelligenti di ultima generazione.

Progettati per garantire un monitoraggio costante e preciso dei consumi idrici, i nuovi strumenti “smart meter” consentono di intervenire tempestivamente in caso di eventuali sprechi e perdite. Permettono di acquisire in tempo reale i dati di ogni singola utenza con tutta una serie di vantaggi in termini di continuità, di trasparenza, di sostenibilità economica e ambientale del servizio idrico pubblico fornito al consumatore.

Attenzione alle truffe

BrianzAcque avvisa i cittadini che la sostituzione dei contatori è gratuita e non comporta l’obbligo di mostrare agli addetti le bollette o altra documentazione. Gli interventi, effettuati da società incaricate, vengono comunicati con 48 ore di preavviso tramite affissione nelle zone interessate di appositi volantini. In caso di dubbi e sospetti, si invitano gli utenti a contattare il Call Center 800.005.191, che potrà fornire indicazioni sull’ effettiva presenza e sull’attività degli operatori in servizio in un determinato luogo e fascia oraria.

Il progetto di sostituzione dei misuratori, ricorda BrianzAcque, si inserisce nell’ambito del finanziamento dell’Unione europea – Next Generation EU di 50 milioni di concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, di cui ha beneficiato l’ATO di Monza e Brianza e che BrianzAcque è impegnata a mettere in campo per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio reso ai cittadini.