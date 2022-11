Da lunedì al via le potature degli alberi a Vimercate: attenzione ai divieti di transito

Inizieranno lunedì 21 novembre e si protrarranno fino a sabato 10 dicembre i lavori di manutenzione del verde cittadino in via Pellizzari.

Da lunedì al via le potature degli alberi a Vimercate

I tecnici saranno presenti dalle ore 7.45 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì e in base allo stato d’avanzamento dei lavori sarà vietato al transito nel tratto interessato.

Il cantieri si muoverà in tre diverse tranche con partenza da via Pellizzari incrocio con via Rota in direzione nord.

Cantiere mobile

Primo tratto: lavori dall’intersezione con via Rota all’intersezione con via Porta. Il traffico diretto verso sud potrà percorrere la deviazione via Porta e via Banfi e via Rota; il traffico verso nord la direzione via Rota e via Principato per giungere in via Pellizzari.

Secondo tratto: dall’intersezione con via Porta all’intersezione di via XXV Aprile. Il traffico diretto verso sud potrà percorrere la deviazione via Pellizzari e poi via XXV Aprile e via Rota il traffico verso nord la direzione via Rota, via Pinamonte e via Mazzini.

Terzo e ultimo tratto dall’intersezione con via XXV Aprile al semaforo di via Motta/Mazzini/Duca degli

Abruzzi. In questo caso il traffico diretto verso sud potrà percorrere la Mazzini, Gussi e via XXV Aprile

mentre in direzione nord la direzione via Rota, via Pinamonte e via Mazzini.

Il cantiere potrà subire ritardi in caso di condizioni meteorologiche avverse.

(foto di repertorio)