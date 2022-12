Tariffe inviate e gratuità prevista per tante tipologie di utenti. Sarà attivato da lunedì 12 dicembre il nuovo impianto che regola l’accesso e la sosta al parcheggio ospedaliero di via Santi Cosma e Damiano (assegnato in concessione a Vimercate Salute).

Da lunedì attivo il nuovo impianto che regola la sosta all'ospedale di Vimercate

Le tariffe restano invariate: gratuita per la prima mezz’ora; 1,50 euro dal 31mo minuto, e 3 euro fino a 3 ore e per tutta la giornata. Sono previste anche forme di abbonamento: sono disponibili tessere a scalare per 10 accessi (valida per 3 mesi) a 15 euro e una tessera giornaliera (valida per 24 ore) per ingressi plurimi a 3 euro.

Gratuità per i disabili

La gratuità sarà garantita ad una serie di utenti: in primo luogo ai disabili che presentando in portineria il proprio contrassegno che attesta la disabilità, riceveranno la convalida del ticket ritirato all’ingresso dall’utente, e potranno così uscire senza pagare. Inoltre, gli utenti disabili che parcheggeranno negli stalli del PS dovranno recarsi alla cassa dedicata, citofonare, esibire il contrassegno così che da remoto verrà emesso loro biglietto gratuito.

E per tante altre categorie

Parcheggio gratuito anche per i dializzati, i pazienti oncologici, i donatori del sangue, le donne che devono monitorare periodicamente la propria gravidanza. Dopo aver ricevuto dal rispettivo reparto di competenza, una prima validazione del ticket ritirato all’ingresso, questi si potranno recare in portineria dove l’addetto provvederà a convalidare il ticket, consentendo all’utente l’uscita gratuita.

Nessun pagamento anche per i volontari delle associazioni

Infine nessun pagamento anche per i volontari delle associazioni che prestano la propria attività in ospedale e che sono accreditate dall’ASST, sono iscritte cioè al Registro Aziendale delle Associazioni. L’area a loro destinata è quella a cui si accede da via Fleming.

(foto archivio)