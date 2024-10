Da lunedì chiude via Zeuner per i lavori al nuovo sottopasso

Nell’ambito dei lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, con l’avanzamento del cantiere per la realizzazione del nuovo sottopasso, a partire da lunedì 14 ottobre 2024, si rende necessaria la chiusura al traffico veicolare della via Zeuner - nel tratto compreso tra il civico 1, in prossimità di piazza Mazzini, e il civico 5, ingresso comparto industriale Schwarzenbach.

Modifiche viabilistiche per i lavori al nuovo sottopasso

Sarà sempre consentito, durante tutte le fasi delle lavorazioni, l’ingresso/uscita per i mezzi e i pedoni diretti al comparto industriale. A fine lavori, la nuova configurazione viabilistica prevede che via Zeuner diverrà rampa di accesso al nuovo sottopasso. Il collegamento veicolare diretto tra corso Montello e piazza Mazzini cesserà quindi di esistere.

Accesso pedonale alla stazione di Seveso

L’accesso alla stazione per le persone provenienti da corso Montello/via Dante/via Brennero sarà inizialmente garantito grazie alla presenza di un percorso pedonale a margine del cantiere. Il marciapiede sarà utilizzabile fino al completamento delle attività preliminari di spostamento dei sottoservizi. Una volta conclusa questa fase, della durata prevista di circa 60 giorni, non sarà più possibile garantire il collegamento pedonale lungo via Zeuner e, per raggiungere la stazione lato nord, sarà necessario attraversare il passaggio a livello di corso Montello e percorrere via Sanzio.

Potenziamento del nodo ferroviario

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni.