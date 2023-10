Da lunedì la chiusura notturna del ponte sulla Valassina

A Seregno il ponte di via Montello sulla Valassina verrà chiuso nelle ore notturne nelle prossime due settimane per lavori di manutenzione straordinaria.

Da lunedì chiusura notturna del ponte

Il comandante della Polizia Locale di Seregno, Giovanni Dongiovanni, ha firmato l'ordinanza per la chiusura del ponte sopra la Valassina in via Montello a San Salvatore. Il divieto di circolazione sul cavalcavia sarà in vigore da lunedì 30 ottobre a sabato 11 novembre, dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

Lavori di manutenzione straordinaria

La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione straordinaria ad opera della società Sangalli, che si è aggiudicata l'appalto di Anas sui sovrappassi della Ss 36. In particolare è prevista la realizzazione dei giunti di pavimentazione e il divieto di transito notturna si rende necessario per la messa in sicurezza della struttura.

Interrogazione in Consiglio comunale

Nei giorni scorsi è scoppiata una polemica a distanza fra il Comune e il segretario cittadino della Lega, Edoardo Trezzi, proprio sull'annunciata chiusura del ponte a scavalco della Superstrada. Il Carroccio ha anche protocollato un'interrogazione, dal titolo “Si allerta la cittadinanza e poi era uno scherzo?”. Alla fine dello scorso anno erano già stati effettuati da Anas dei lavori di consolidamento delle arcate dell'infrastruttura.