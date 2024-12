A Concorezzo dal mese di marzo sarà attivo il ritiro a domicilio degli scarti vegetali. Il servizio è a domanda individuale ed è attivabile con la corresponsione di un canone annuo. Il ritiro da parte di CEM Ambiente sarà con frequenza quindicinale, dal mese di marzo e fino al termine del mese di novembre per un totale di 21 passaggi annui.

Da marzo a Concorezzo attivo il ritiro a domicilio degli scarti vegetali

Alle utenze che ne faranno richiesta saranno forniti uno o due bidoni carrellati da 120 o 240 litri in cui conferire la frazione vegetale, composta da sfalcio prati, piccole potature e foglie. In aggiunta al bidone carrellato potranno essere esposti anche rami derivanti dalle potature, legati in fascine.

I contenitori dovranno essere posizionati davanti all’abitazione, dove verranno svuotati dagli operatori. I costi annui del servizio addebitati al singolo utente e comprensivi della fornitura dei bidoni ammontano a 110 euro per un bidone carrellato da 240 litri o 130 euro per due bidoni carrellati da 120 litri.

"Con l'introduzione del servizio di ritiro a domicilio degli scarti vegetali vogliamo offrire ai cittadini una soluzione pratica ed efficiente per la gestione dei rifiuti verdi – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Un modo per promuovere la raccolta differenziata e ottimizzare la corretta gestione dei rifiuti nei centri di raccolta".

Obiettivo potenziare la gestione dei rifiuti in città

"Questa iniziativa, si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della gestione dei rifiuti in città, che ha visto in particolare l’introduzione dell’Ecuosacco- hanno spiegato l'assessore all'Ambiente Walter Magni e il consigliere con delega all'Ecologia Silvia Pilati-. Una gestione che sta dando ottimi risultati con la riduzione di oltre il 50% in un anno della frazione secca/indifferenziata rispetto all’anno antecedente l’introduzione del servizio ".

Come aderire al servizio

Per organizzare al meglio l’avvio del servizio, la richiesta di adesione dovrà pervenire entro il 20 gennaio tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.concorezzo.mb.it

In alternativa è possibile recarsi allo sportello URP in Comune. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio Ecologia al numero 039/62800443 o via mail a ecologia@comune.concorezzo.mb.it

Ulteriori info e documentazione: https://comune.concorezzo.mb.it/it/news/attivazione-delservizio-di-raccolta-degli-scarti-vegetali-a-domicilio