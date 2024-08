Da Masciocco a Grisciano: un gemellaggio all'insegna della buona cucina e della solidarietà

Un "gemellaggio" all’ insegna della buona cucina, ma soprattutto della solidarietà. Bellissima iniziativa quella promossa dall’associazione "Amici del Masciocco" di Camparada, che in questi giorni hanno concretizzato una donazione nei confronti dei colleghi "Amici di Grisciano", sodalizio dell’omonima frazione del Comune di Accumoli, in provincia di Rieti.

Se il nome vi suona familiare è normale: qui, infatti, trova origine la celebre ricetta della pasta alla gricia, uno dei più famosi piatti della tradizionale culinaria romana. La cittadina è però tristemente nota anche per essere stata duramente colpita dal terremoto che il 24 agosto del 2016 ha devastato il Lazio. Ed è proprio da questo tragico evento che nasce il legame con la realtà brianzola.

"Nell’ambito delle attività di beneficenza che solitamente sosteniamo con i proventi della Sagra avevamo intenzione di contribuire concretamente alle operazioni di ricostruzione in seguito al sisma - spiegano i membri del direttivo del Masciocco - Stavamo anche prendendo i contatti con le realtà del posto per capire le effettive esigenze, ma l’avvento del Covid ha bloccato tutto. La ripresa anche della nostra Sagra, lo scorso anno, ha rimesso in moto tutto e siamo ripartiti con il progetto".