Da Mezzago al G7 per parlare di disabilità

C'era anche un pezzo di Mezzago e di Brianza al G7 sulla Disabilità ed Inclusione partito lunedì 14 ottobre ad Assisi.

Si tratta di Francesca Donnarumma, impegnata con il centro lesmese della Lega del Filo d'Oro, che è intervenuta proprio lunedì tra i relatori della tre giorni dedicata alla tematica, nella quale sono stati presenti i ministri di Italia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Francia, Canada e Giappone.

La giovane mezzaghese, affetta dalla sindrome di Usher, una rara patologia che provoca col passare degli anni la sordociecità, si è rivolta in questo modo alla platea durante il suo discorso:

"Diamo voce ai bisogni delle persone sordocieche. Ogni giorno affrontiamo sfide immense, ma con il giusto supporto possiamo raggiungere traguardi incredibili ed essere una risorsa per la nostra società. Chiediamo gesti concreti che possono fare la differenza, come investire nelle tecnologie, nella formazione e nel supporto. Tutte e sette le testimonianze d'apertura hanno invitato infatti a guardare alle loro storie non con approccio pietistico ma con ammirazione, per creare una società più inclusiva e che dia diritti anche alle persone con disabilità".