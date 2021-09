Da Milano a Sanremo di corsa: Michele Zocco ha compiuto l'impresa. Grande soddisfazione per il runner di Concorezzo, che nel fine settimana ha coperto la bellezza di 285 chilometri nel corso della "Ums Ultramarathon".

Grande emozione

Michele Zocco non è nuovo a capolavori del genere. Già nel 2019, infatti, l'ultra maratoneta di Concorezzo era riuscito nell'impresa di correre da Milano a Sanremo, coprendo a piedi quei 258 chilometri resi famosi dalla celebre corsa ciclistica che ogni anno infiamma l'animo degli appassionati. Una corsa resa durissima da un infortunio che Michele aveva subìto attorno al 180esimo chilometro e che ne aveva complicato ulteriormente l'impresa. Questa volta, invece, le cose sono andate meglio per "Zock'n Roll" (questo il suo soprannome), protagonista di un'ottima prestazione all'Ums Ultramarathon. Per lui è stata una sorta di rivincita, coronata dall'arrivo sulla spiaggia di Sanremo con tanto di vessillo del Comune di Concorezzo, che ne aveva patrocinato la partecipazione.

I complimenti del Comune

A Michele Zocco, protagonista in passato di diverse iniziative proprio in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.