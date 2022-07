E' scattata oggi, lunedì 11 luglio, e sarà in vigore fino a giovedì 15 settembre l'ordinanza anti spreco d'acqua a Vimercate.

Da oggi anche a Vimercate scattano le limitazioni all'uso dell'acqua

Sono già diversi i Comuni brianzoli che hanno adottato provvedimenti in questo senso e a partire da oggi anche a Vimercate sarà vietato utilizzare di giorno, dalle 7 alle 22, l'acqua potabile per gli usi extradomestici. In particolare il divieto è previsto per innaffiare orti e giardini, lavare l'auto e per tutti gli altri usi di carattere non essenziale e strettamente potabili, igienico-sanitari e domestici.

L'ordinanza, come detto, è stata firmata dal sindaco Francesco Cereda nell'ambito dello stato di crisi dichiarato dalla Regione per tutto il territorio della Lombardia. I cittadini, come viene sottolineato in una nota comunale, sono quindi invitati a mettere in atto comportamenti utili ad evitare sprechi, ma anche ad utilizzare in casa dispositivi per il risparmio dell’acqua come i frangi-getto per i rubinetti, evitare di utilizzare lavastoviglie e lavatrici sia con poco carico che con carico eccessivo, usare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per irrigare le piante.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa

da 50 a 500 euro.

La Polizia locale e l’Arma dei Carabinieri sono gli organi incaricati della vigilanza e del controllo.