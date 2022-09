Proseguono i lavori sulla Sp 60 dove da tempo è in corso una riqualificazione.

Da oggi chiude la carreggiata Sud della Sp 60 a partire dalla rotatoria della Bergamina

In particolare è stata ultimata la stesa del primo strato di asfalto sull’intera carreggiata Nord dopo aver interposto una geo-membrana che permetterà alla strada una vita utile residua più duratura rispetto ai lavori tradizionali, evitando la formazione delle fessurazione, fa sapere la Provincia.

Riaperto il traffico in direzione Nord, ora si è aperto il cantiere di preparazione lungo al carreggiata Sud, partendo dalla rotatoria in intersezione con la Sp 45 (Bergamina) per effettuare la stesa del primo strato di asfalto.

Per consentire i lavori il tratto di strada verrà chiuso a partire dalla rotatoria. I lavori verranno completati con la stesa di quattro centimetri di asfalto drenante/fono-assorbente che rappresenta il tappeto d’usura.

(foto di repertorio)