Da Regione 20mila euro per la Polizia Locale, La Lega: “Risorse per i territori, indipendentemente da chi governa”

Desio beneficia di un finanziamento di 20mila euro da Regione Lombardia nell’ambito del bando 2026 per il potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali e del parco veicoli della Polizia Locale. Un contributo che consentirà di rafforzare l’attività quotidiana degli agenti attraverso nuovi mezzi e tecnologie, migliorando il presidio del territorio e la capacità di risposta in materia di sicurezza urbana.

Contributo di 20mila euro per la sicurezza

Rispetto la finanziamento così commenta la Lega di Desio:

“Si tratta di risorse concrete, che confermano ancora una volta l’attenzione di Regione Lombardia verso i Comuni e verso un tema centrale come la sicurezza. Un sostegno reale che si traduce in strumenti operativi per chi ogni giorno è impegnato sul territorio”.

Il finanziamento assegnato a Desio rientra in un piano più ampio che coinvolge l’intera provincia di Monza e Brianza, per un totale di oltre 400mila euro, come evidenziato anche dal consigliere regionale Alessandro Corbetta. “È giusto riconoscere il ruolo della Regione nel supportare concretamente il lavoro delle Polizie locali, con investimenti che vanno nella direzione di garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.

Le polemiche del passato

La Lega desiana ricorda che “quando la città era amministrata dal Centrodestra, non sono mancate da parte di chi oggi governa critiche e accuse nei confronti della Regione, arrivando persino a sostenere che i finanziamenti fossero legati al colore politico delle Amministrazioni locali, ma oggi la realtà dimostra esattamente il contrario: le risorse arrivano indipendentemente da chi governa i Comuni, a conferma di un’azione regionale orientata ai territori”. E aggiunge: “Quando si tratta di investimenti concreti per i cittadini, però, la Regione c’è, al di là delle polemiche di parte”.

“La fine della Giunta di Centrodestra ha rallentato il potenziamento dell’organico”

Rispetto alla situazione che riguarda direttamente il territorio di Desio, la Lega fa presente: