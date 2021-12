Il commento del sindaco Beretta

Beretta: “Massima sicurezza per pedoni e biciclette”.

Sono stati approvati in aula consiliare di Regione Lombardia una serie di ordini del giorno per l'utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica” nell'ambito della legge di bilancio 2022-2024, che comprende molti comuni brianzoli.

Da Regione Lombardia 100mila euro per la ciclopedonale di Correzzana

“Sono stati previsti per il Comune di Correzzana 100mila euro per la realizzazione della pista ciclopedonale di Via Stelvio – ha precisato il consigliere regionale Corbetta – un'opera attesa dai cittadini e già nel programma dell’Amministrazione comunale. Questo, come molti altri interventi, saranno dunque finanziati tra le spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio regionale 2022-2024: risorse importanti che dimostrano l'impegno del Consiglio regionale, e della Lega, per sostenere gli enti locali nella programmazione” ha concluso Corbetta.

Il commento del sindaco Beretta

“Un contributo importante per un'opera che permetterà di sviluppare un percorso di quasi mezzo chilometro lungo una delle vie più panoramiche del nostro territorio” afferma il Sindaco di Correzzana, Marco Beretta “Una volta terminato l'intervento, sarà garantita finalmente la massima sicurezza per i pedoni e per le biciclette, ma anche per le autovetture in transito nella carreggiata parallela, dato che il progetto prevede anche l'installazione dell’impianto di illuminazione pubblica, di cui via Stelvio è oggi sprovvista: sarà possibile passeggiare e raggiungere i servizi pubblici presenti a Casatenovo camminando a ridosso dei campi e dei boschi del Parco Valle Lambro, con un'invidiabile vista direttamente sui panorami della Grigna e del Resegone. Ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione il consigliere regionale Alessandro Corbetta, per aver sostenuto la richiesta avanzata dal nostro Comune: negli ultimi anni i contributi assegnati da Regione Lombardia ci hanno permesso di realizzare interventi importanti e particolarmente utili per la cittadinanza, sul fronte dell'efficientamento energetico, della sicurezza stradale e della mobilità dolce. Apprezziamo molto questa attenzione per i bisogni dei territori, specie quelli più piccoli.”