Da Regione Lombardia contributo di 230mila euro per la pista d’atletica

Da Regione Lombardia contributo di 230mila euro per riqualificare la pista d’atletica del centro sportivo comunale di Desio, un progetto che costerà complessivamente 780mila euro In questa tranche è l’unico impianto finanziato in Brianza. Complessivamente sono passate da 30 a oltre 33 milioni di euro le risorse previste dal bando regionale dedicato all’ammodernamento e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi lombardi. L’incremento è previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale (DGR 5959 del 07/04/2026) che aumenta la dotazione di ulteriori 3,1 milioni di euro che saranno assegnati a fondo perduto.

Finanziamenti a 17 Comuni di otto province

La dotazione iniziale del Bando Impianti Sportivi 2025 ammontava a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto e 70 milioni come linea di credito dedicata: 9 milioni destinati alla Linea 1 e 21 milioni alla Linea 2.

“La Linea 1 del Bando Impianti Sportivi 2025, dedicata ai piccoli interventi – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – ci consentirà di cofinanziare 17 Comuni nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Monza Brianza e Sondrio. Gli interventi riguardano la riqualificazione di campi da calcio e da tennis, una pista di atletica, nuovi spogliatoi, l’efficientamento energetico degli impianti comunali e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono strutture e servizi essenziali: senza di essi la pratica sportiva non potrebbe esistere”.

I risultati ottenuti

Picchi illustra i risultati raggiunti finora dal Bando Impianti Sportivi 2025: “Alto valore economico: ogni euro erogato da Regione Lombardia ha generato 3 euro di investimento sugli impianti sportivi; capillarità del sostegno, circa il 90 per cento dei progetti finanziati riguarda Comuni sotto i 15mila abitanti; equilibrio territoriale: i criteri del bando hanno permesso di finanziare omogeneamente il territorio lombardo dando risorse anche ad aree storicamente con minor investimenti e impianti sportivi.

“Promessa mantenuta davanti agli amministratori locali”

Così prosegue il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani: