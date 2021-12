Da Regione Lombardia una pioggia di contributi per Mezzago. Il Pirellone ha approvato gli ordini del giorno presentati dalla Lega e da Fratelli d'Italia: in arrivo rispettivamente 160.000 e 75.000 euro.

Nella giornata di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, Regione Lombardia ha approvato l’ordine del giorno, presentato dal gruppo Lega, al bilancio regionale che impegna la Giunta di Palazzo Lombardia a stanziare 160.000 euro per l’intervento di realizzazione della nuova Area Feste. L’ordine del giorno vedeva come primo firmatario il consigliere regionale brianzolo Alessandro Corbetta.

Ovviamente soddisfatto il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni.

"Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione il consigliere Alessandro Corbetta per aver dimostrato, ancora una volta, la sua vicinanza ed attenzione alla comunità Mezzaghese, avere la concreta possibilità di riqualificare ed attrezzare ad “Area Feste” piazza Saint-Pierre-de-Chandieu è un sogno che si realizza".

Sempre nella giornata di ieri, Regione Lombardia ha approvato un altro importante ordine del giorno. Si tratta di quello presentato dal consigliere di Fratelli d'Italia Federico Romani e relativo alla manutenzione straordinaria dei seminterrati della Biblioteca di Mezzago già oggetto di sospensione delle attività per mancanza dell’agibilità. Saranno 75.000 gli euro che arriveranno nelle casse del Comune di Mezzago.

"L’ascolto dei territori è alla base per chi fa politica, soprattutto quando si rappresenta l’ente di raccordo per eccellenza, quale è Regione Lombardia - spiega il consigliere Romani - Sono soddisfatto che Mezzago possa ritrovare uno spazio comunale da sfruttare al meglio per la propria comunità".