Da Synlab si parla di prevenzione senologica

Agrate Brianza

Mercoledì 24 novembre, presso la sede agratese del Polidiagnostico, si terrà un incontro di approfondimento alla presenza di una Specialista.

“Seno, nutrimento di vita e simbolo di femminilità: l’importanza della prevenzione per la donna” è il titolo del prossimo Tè della Salute proposto da SYNLAB CAM di Agrate Brianza a tutte le donne del territorio, in programma per mercoledì 24 novembre alle ore 18:00.

Alla Synlab si parla di prevenzione senologica

Un incontro colloquiale in presenza dedicato a un numero ristretto di donne che potranno approfondire la prevenzione di patologie senologiche grazie alla presenza di Ilaria Lomonaco - Specialista in Radiodiagnostica, Responsabile Servizio di Radiologia ed Ecografia presso Polidiagnostico SYNLAB CAM e Annalisa Sormani - Specialista in Chirurgia Oncologica a indirizzo senologico. Il seno è vissuto spesso solo come simbolo di maternità (nutrimento di vita, appunto), ma è anche simbolo di femminilità e bellezza, parte integrante del proprio essere donna. Prendersene cura è prendersi cura di se stesse.

La partecipazione come sempre è gratuita, ma è necessario iscriversi contattando la Segreteria Organizzativa all’indirizzo eventi.monza@synlab.it. Per accedere sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass. L’incontro si inserisce nella campagna di screening “Un impegno con te stessa” dedicata alla prevenzione senologica, attualmente in corso presso il Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza.

Un punto di riferimento per le donne

I Tè della Salute negli anni sono divenuti un simbolo della promozione della salute e della prevenzione al femminile nella città di Monza. SYNLAB CAM ha deciso di inserirli anche nel calendario eventi del suo Polidiagnostico di Agrate Brianza al fine di permettere alle donne del territorio di accedere a una serie di appuntamenti focalizzati sulla Medicina di Genere. Un ambiente informale, la partecipazione di un pubblico ristretto di donne, la presenza di professionisti a completa disposizione delle partecipanti e, immancabile, un buon tè da degustare insieme sono le caratteristiche che ne hanno decretato il successo.