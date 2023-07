Da trent’anni «Comune Riciclone». Un grande traguardo, che è valso a Bellusco una menzione d’onore ritirata giovedì scorso a Roma.

Da trent’anni «Comune Riciclone» Bellusco premiato a Roma

Soddisfazione e orgoglio per la comunità belluschese, protagonista dell’annuale cerimonia organizzata da Legambiente nella prestigiosa cornice dell’Hotel Quirinale in cui vengono premiate le comunità più virtuose. Il sindaco Mauro Colombo, accompagnato dal presidente di Cem Ambiente Alberto Fulgione, ha ritirato la menzione d’onore riservata da Legambiente per la longevità nella classifica dei Comuni più ricicloni d’Italia: da quando è stata istituita questa graduatoria, infatti, Bellusco è sempre stata presente.

«Tutto quanto fatto negli anni è stato possibile principalmente grazie all'impegno dei cittadini - ha dichiarato il sindaco Mauro Colombo durante la consegna del premio - Fondamentale tuttavia è stato anche il costante lavoro dell'ufficio Ecologia del Comune e della nostra società partecipata CEM Ambiente, che ha sempre visto nella nostra comunità una realtà capace di sperimentare nuove modalità di raccolta e ha così creduto in noi investendo con nuovi progetti pilota. Fondamentale fu il ruolo delle Amministrazioni comunali che in questi tre decenni si sono susseguiti che hanno sempre considerato questa ricchezza belluschese in campo ecologico non un punto d'arrivo ma un percorso da custodire e fare crescere, con il sostengo costante dell'associazione Amici della Parrocchia». Il primo cittadino belluschese non ha nascosto la sua soddisfazione per il grande traguardo raggiunto e (ovviamente, verrebbe da dire) confermato anche per l’anno 2022.

«Bellusco è l’unico Comune della Provincia di Monza e Brianza ad essere stato inserito da Legambiente nella lista di “Comuni rifiuti free”, al quarto posto della classifica regionale nella fascia tra i 5.000 e i 15.000 abitanti nella trentesima edizione del concorso Comuni Ricicloni - sottolinea l’Amministrazione comunale - Un primato importante ma anche una presenza ormai costante».

I traguardi di Cem

A fianco di Mauro Colombo, come detto, il presidente di Cem Ambiente Alberto Fulgione, che a sua volta ha sottolineato i grandi traguardi raggiunti dalla società che proprio nel 2023 compie mezzo secolo di vita: «In questi cinquant’anni di storia abbiamo compiuto un percorso importante - ha sottolineato Fulgione - Al momento Cem Ambiente raccoglie 72 Comuni e siamo in continua e costante espansione. Abbiamo un media di raccolta differenziata dell’82%, con Comuni come Bellusco che raggiungono anche l’86%. Sappiamo che ci aspettano ancora tante sfide, ma intanto possiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Penso alla discarica di Cavenago, trasformata ora in una vera e propria oasi aperta anche a famiglie e scolaresche».