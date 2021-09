Somministrazioni dei vaccini sospese da venerdì 10 a domenica 12 settembre presso il centro vaccinale di Besana in Brianza. Lo ha comunicato nella mattinata di oggi Asst Brianza.

Da venerdì a domenica sospesa l'attività del centro vaccinale di Besana

Sospesa temporaneamente per i giorni 10, 11 e 12 settembre l’attività del centro vaccini di Besana. L’utenza che era prenotata in queste giornate (in numero esiguo e già, comunque, avvertita e informata, via sms, dall’ASST) sarà trasferita, durante il week end, al Centro vaccinale Polaris di Carate.

Il centro vaccinale besanese dall’avvio della campagna massiva (metà aprile) ad oggi, ha somministrato 108.000 dosi di vaccino (prime dosi e richiami).