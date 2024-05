Da vent'anni sono gli angeli in tuta gialla: buon compleanno Protezione civile!

Angeli in tuta gialla. Sono i volontari della Protezione civile di Camparada, Lesmo e Correzzana, che da vent’anni vegliano sul territorio e sulle comunità che lo abitano. Con impegno e passione, ma soprattutto tanta dedizione.

Da vent'anni sono gli angeli in tuta gialla

Domenica di grande festa in paese per lo storico anniversario di fondazione del gruppo intercomunale, fondato nel 2004 dal mitico Romeo Dorin, l’attuale coordinatore, stoico e inossidabile come solo un grande referente sa essere. Due decenni di una presenza costante che ha saputo scrivere importante pagine nella storia dei tre Comuni di riferimento. In prima linea, sempre, con la neve, con l’acqua o con il sole, con gli stivali sporchi di fango ovunque ce ne sia bisogno, pronti a dare il proprio contributo a chiunque lo chieda. Indistintamente.

La festa nei tre Comuni

Per la felice occasione è stata organizzata un’intera giornata di celebrazioni a cui hanno preso parte anche diversi gruppi di Protezione civile della provincia di Monza e Brianza. Al mattino la messa a Correzzana e la benedizione dei mezzi impartita dal parroco, don Mauro Viganò. Poi il corteo, a sirene spiegate, attraverso le vie di Lesmo per poi raggiungere Camparada, dove ha sede il sodalizio dei volontari. Qui Dorin ha voluto ringraziare i presenti e i "suoi" uomini, premiando i volontari di lungo corso: Giuseppe Bosi, Danilo Dorin, Renzo Noli e Alberto Zonca.

Il grazie delle istituzioni

A Dorin, invece, è stata consegnata una medaglia e una maglietta speciale a titolo di ringraziamento per tutti gli anni spesi al servizio della Protezione civile. E quini della comunità stessa. Riconoscimenti che poi sono stati consegnati anche ai "colleghi" delle altre realtà provinciali, alle Amministrazioni comunali rappresentate dai sindaci Mariangela Beretta e Marco Beretta e infine ai due comandi di Polizia locale.

"Celebriamo oggi un’avventura che fonda le proprie radici proprio qui a Camparada - le parole del primo cittadino - La missione della Protezione civile è insita nella parola stessa: protezione, appunto, che testimonia l’attenzione e la cura dei volontari nei confronti del territorio e delle comunità. Grazie Romeo e grazie a tutto il gruppo per il lavoro che quotidianamente svolgete".

Parole che fanno eco a quelle del sindaco di Correzzana:

"C’è un capo, ma c’è ancor prima una squadra ed è questo il punto di forza di una realtà che ogni giorno dimostra straordinari risultati frutto di una spontanea disponibilità verso il prossimo. Mi accodo ai ringraziamenti e invito i giovani, ma non solo, a seguire l’esempio dei volontari della Protezione civile, il cui esempio è la miglior testimonianza possibile dell’attenzione verso le nostre cittadinanze".