Da Villasanta a… Dharamsala: un mandala per il Dalai Lama

Un regalo realizzato a mano dalle donne di Villasanta, che verrà consegnato nientemeno che al Dalai Lama, la massima autorità della religione buddhista.

Un mandala per il Dalai Lama

Parliamo di uno dei numerosi mandala che le “sarte” della Proloco hanno intessuto in occasione della festa patronale di ottobre e che da qualche mese abbelliscono il cielo delle principali vie di Villasanta. Ma non solo, perché a breve, una di queste bellissime decorazioni verrà spedita in India, e più precisamente a Dharamsala, capoluogo del distretto di Kangra, nello Stato federato dell’Himachal Pradesh, nota per essere l’attuale sede del governo tibetano. Nonché dimora di Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, che vive in un piccolo paese a pochi kilometri di distanza. A lui, infatti, verrà consegnato uno dei mandala della Pro Loco come regalo per i 90 anni compiuti lo scorso mese di luglio.

Da Villasanta a… Dharamsala

L’idea è nata da Domenico Perrone, cittadino di Villasanta che da ormai diversi decenni ha abbracciato la fede buddhista. E’ stato proprio lui, osservando quei colorati cerchi intrecciati a mano, a organizzare il tutto. Anche perché il mandala, nel contesto del buddhismo tibetano, è un simbolo sacro, rappresentazione dello stesso Universo, e la sua elaborazione è considerata una pratica rituale.

“Sono rimasto affascinato, anche perché il mandala è un segno molto caro alla religione buddhista e alla cultura tibetana – spiega Perrone – Ho mostrato questi lavori al monastero Ghe Pel Ling di Milano, che frequento, e sono piaciuti a tutti. Da qui la richiesta alle bravissime donne della Proloco di realizzarne uno apposito per il Dalai Lama che solo questa estate ha celebrato il proprio 90esimo compleanno”.

Un messaggio anche per i giovani

Un traguardo particolare che dunque merita un dono altrettanto speciale. Il mandala, cucito appositamente per l’occasione, è già stato consegnato ai responsabili del monastero, che a dicembre, in concomitanza con un viaggio in India, avranno il delicato e solenne compito di consegnarlo direttamente nelle mani del Dalai Lama:

“Tra i tanti regali che riceverà da ogni angolo del mondo per questa speciale occasione ce ne sarà anche uno che arriverà dall’Italia, anzi da Villasanta – prosegue Perrone – E questa cosa mi riempie enormemente di gioia. Anche perché sento di essere arrivato in quella stagione della vita in cui ritengo di dover dare più che ricevere. E’ una lezione che tutti dovremmo avere a cuore in realtà e spero che questa testimonianza possa essere uno stimolo positivo specialmente per i più giovani, che tanto avrebbero da dare alla nostra comunità in termini di entusiasmo e molto altro. Sono veramente grato alla vita che mi ha concesso questa possibilità, come sono altrettanto grato alle magnifiche donne della Proloco per aver realizzato questo speciale e bellissimo mandala”

“Onorate di questa richiesta”

Soddisfazione condivisa dalle stesse «sarte», che nei mesi scorsi avevano accolto l’invito con enorme gratificazione: