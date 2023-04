Dagli scavi riaffiora una cisterna per la sepoltura

Riaffiora il muro di una cisterna usata un tempo per le sepolture durante i lavori di riqualificazione del centro storico a Biassono.

Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori in piazza per la riqualificazione del centro storico.

«Da qualche giorno è iniziato il cantiere alle spalle della chiesa - spiega l’architetto e capo settore dell’Urbanistica, Dario Nespoli - E’ lì che gli operai, scavando, hanno trovato la testata del muro di una cisterna utilizzata un tempo per le sepolture di civili che, non avendo possibilità economiche, chiedevano di poter essere sepolti in una sorta di “fossa comune” accanto alla chiesa».