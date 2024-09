Dai campi di granoturco spunta... un furgone rubato. A ritrovarlo sono stati alcuni aeromodellisti amatoriali dell’associazione "Fly Brianza" di Vimercate che nella giornata di domenica si sono resi protagonisti di una ricognizione aerea molto particolare.

Una giornata come tante altre si è rivelata, invece, molto più interessante del previsto:

"La nostra sede si trova in via San Nazaro - racconta Giuseppe, uno dei circa trenta soci - Ci occupiamo di aeromodellismo principalmente, ma qualcuno di noi fa volare anche i droni. Con il visore collegato alla telecamera uno di loro si è accorto che, nascosto, tra il frumento c’era un furgone che sembrava essere abbandonato. La cosa ci ha insospettito parecchio perché non lo avevamo mai visto prima, quindi abbiamo chiamato subito i Carabinieri".