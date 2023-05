Dal 10 maggio un nuovo medico di medicina generale a Vimercate

Da domani, mercoledì 10 maggio 2023, un nuovo medico di medicina generale a Vimercate. Si tratta della dottoressa Laura Mattavelli.

La dottoressa Mattavelli, in qualità di medico in corso di formazione di Medicina Generale, avrà un massimale pari a 1000 scelte e riceverà gli assistiti, solo su appuntamento, presso l'ambulatorio in via Giuditta Brambilla 11 (casa della Comunità).

Gli orari di ricevimento sono i seguenti:

Lunedì 10.00-12.00

Martedì 10.00-12.00

Mercoledì 16.00-18.00

Giovedì 10.00-12.00

Venerdì 13.00-15.00

Come prendere appuntamento

Per appuntamenti e consultazioni è possibile chiamare il numero 03513774533 dalle ore 8.00 alle ore 10.10 oppure all'indirizzo mail: dottoressamattavellilaura@gmail.com

La scelta del medico da parte dei pazienti potrà essere effettuata soltanto a partire dal giorno di inizio dell'attività tramite accesso al Fascicolo Sanitario elettronico, presso gli sportelli di scelta e revoca di ASST BRIANZA oppure presso le Farmacie abilitate al servizio.