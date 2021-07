Dal 12 luglio al 21 agosto previste chiusure agli svincoli tra Bovisio e Varedo della Milano Meda

Dal 12 luglio al 21 agosto 2021 sulla Milano Meda, sono previste chiusure alternate delle corsie di marcia, in direzione Como e in direzione Milano, nel tratto incluso tra gli svincoli di Bovisio Masciago e Varedo.

Lavori in Milano Meda nell'ambito dell'Operazione Ponti Sicuri

La Provincia di Monza e Brianza ha infatti definito, nell’ambito dell’operazione ponti sicuri, il calendario delle indagini geognostiche e geofisiche su quattro manufatti. Si tratta dei cavalcavia di viale Brianza, via Pastrengo, via Monte croci, Via Bertacciola.

Le indagini saranno localizzate tra le corsie di marcia e le banchine poste ai lati sinistro e destro di ciascuno dei quattro ponti. Le operazioni rendono necessaria la chiusura in diurna e notturna (h 24) delle corsie di marcia ascendente (direzione Como) e discendente (direzione Milano), con dirottamento del traffico sulle sole corsie di sorpasso.

Le chiusure

Di seguito la programmazione delle chiusure:

- da lunedì 12/07/2021 a sabato 17/07/2021: chiusura corsia di marcia ascendente dir. Como (da Varedo a Bovisio) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P2 e P4;

- da lunedì 19/07/2021 a sabato 24/07/2021: chiusura corsia di marcia ascendente dir. Como (da Varedo a Bovisio) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P5 e P6;

- da lunedì 26/07/2021 a sabato 31/07/2021: chiusura corsia di marcia discendente dir. Milano (da Bovisio a Varedo) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P5 e P2;

- da lunedì 16/08/2021 a sabato 21/08/2021: chiusura corsia di marcia discendente dir. Milano (da Bovisio a Varedo) h 24, per indagini geognostiche e geofisiche sui ponti P6 e P4.

Le convenzioni

I ponti coinvolti nelle operazioni di indagine sono inseriti nelle due convenzioni siglate tra Regione Lombardia e Provincia dove a quest'ultima sono state assegnate risorse per il valore di 1.800.000,00 euro e 1.000.000,00 euro, per l’esecuzione di interventi di risanamento e recupero conservativo complessivo in particolare dei quattro cavalcavia che sono ubicati in un tratto della “Milano – Meda” che non sarà interessato dai lavori di realizzazione della futura tratta B2 di Autostrada Pedemontana Lombarda, e che resteranno di competenza provinciale.

Il piano di interventi sulla Milano Meda

Tra febbraio e marzo sono state effettuate indagini integrative su materiali e strutture per l’individuazione delle tipologie di interventi da attuare e la conseguente stesura dei due progetti esecutivi. Nelle scorse settimane invece è stata eseguita una breve campagna di rilievi traffico, finalizzata a supportare il calcolo delle barriere di sicurezza stradali.

Le indagini geognostiche e geofisiche che saranno avviate dalla prossima settimana, invece, avranno lo scopo di caratterizzare nel dettaglio le stratigrafie e la costituzione dei suoli soggiacenti ai quattro cavalcavia P2, P4, P5 e P6, in modo da consentire il perfezionamento delle verifiche e relazioni sismiche sulle strutture e la definitiva ultimazione dei due progetti esecutivi, da sottoporre poi a verifiche e validazioni propedeutiche agli appalti dei lavori.

I lavori nel dettaglio

Le indagini geognostiche consisteranno in perforazioni verticali a carotaggio sino a profondità 20 m, con prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi.

Le indagini geofisiche permetteranno la ricostruzione del sottosuolo sino a 30/40 m di profondità, attraverso la misura delle onde superficiali registrate da una serie di geofoni posti lungo stendimenti rettilinei di circa 50 m e collegati a sismografi.