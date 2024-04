La manutenzione del verde pubblico affidata ad una nuova impresa

Da oggi, 17 aprile, a Meda inizia il nuovo contratto di appalto per la manutenzione del verde pubblico. Nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, la procedura amministrativa si è conclusa con l’aggiudicazione del servizio. L’affidataria è l’impresa ABA GREEN SPORT SRL di Cusano Milanino.

Il contratto durerà fino a dicembre 2024, in modo da regolarizzare l’andamento del servizio di manutenzione tramite l’inizio del prossimo contratto nella stagione invernale. In quel periodo, infatti, risulta più semplice la gestione del verde. Inoltre, prevede la calendarizzazione dei tagli dell’erba in base alle diverse zone di Meda.

Prossimamente questi saranno resi pubblici a beneficio della Cittadinanza, in modo da consentire un’ordinata e controllata gestione del verde pubblico.

Alla luce dell’aumento delle risorse economiche pubbliche destinate a questo settore - fa sapere l'Amministrazione comunale - in base alla decisione del Consiglio Comunale, il desiderio è garantire un servizio migliore rispetto ad alcuni degli anni precedenti. Questa intenzione risponde anche all’esigenza di affrontare la crescita dell’erba favorita dal clima, quando a piogge temporalmente limitate si associano momenti di intenso calore anche sopra la media del periodo.

ABA GREEN SPORT SRL sarà responsabile per la corretta esecuzione del contratto. Il Servizio Lavori Pubblici sarà invece tenuto a vigilare sull’esecuzione affinché vi sia diligenza nell’attuazione del lavoro, applicando, nel caso di inadempimento, i rimendi che la legge consente.

I cittadini possono visionare i dettagli dell’affidamento e del contratto all’albo pretorio, tramite il presente

link: https://dgegovpa.it/Meda/albo/dati/2024IGT0069D.PDF.