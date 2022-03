Dal 20 al 26 marzo ad Agrate "La settimana senz'auto". Tanti eventi per grandi e bambini

L'iniziativa

Mobilità sostenibile, meno inquinamento, Pedibus per tutti e molte altre attività all´aperto. Si potrebbe riassumere così l'iniziativa che prende avvio domenica 20 marzo ad Agrate Brianza e che proseguirà fino al 26 con tanti appuntamenti dedicati a grandi e piccini.

Ad organizzare il tutto è gruppo Pedibus, parte integrante dell’associazione Sulè, in collaborazione con il Comune di Agrate Brianza e molte associazioni locali.

Una settimana ricca molti momenti per i bambini della scuola primaria con il Pedibus aperto a tutti bambini e adulti (basta una semplice iscrizione tramite il link), e tanti bellissimi appuntamenti pomeridiani per riscoprire insieme quanto è bello divertirsi all'aria aperta e muoversi senza auto!

Si comincia domenica 20 marzo con la caccia al tesoro lungo il percorso naturalistico dei vivai. si prosegue poi per tutta la settimana con il pedibus aperto anche a mamme, papà e nonni ed ogni pomeriggio con un evento diverso tra giri in bicicletta o con i pattini. Nel corso della settimana anche due occasioni per trascorrere il tempo con i giochi da tavolo e i giochi da riciclo.