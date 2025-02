Annunciato per il prossimo lunedì 3 marzo l’avvio di un cantiere che si snoderà tra le vie di Carate Brianza per un totale di 620 metri di condotta destinata ad essere sostituita. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 17,36 metri cubi di acqua al giorno pari a circa 6,3 mila metri cubi all’anno.

Dal 3 marzo a Carate al via i lavori di BrianzAcque per sostituire la condotta idrica

Le vie interessate: i lavori si svolgeranno nelle vie Galeazzo Viganò (da incrocio con via Gorgone a incrocio con via Milite Ignoto/SP155), Milite Ignoto (da incrocio con via Viganò per circa 15-20 m di lunghezza, verso il civico 15), e per un tratto fuori ambito stradale. Le vecchie condutture, non più idonee a garantire ai cittadini un servizio pienamente efficiente, verranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione.

Previsti sensi unici e chiusura di tratti di strada

Per effettuare la sostituzione del “segmento” di rete, il settore progettazione e pianificazione della local utility dell’acqua pubblica, impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto. In accordo con le Amministrazioni comunali, durante i cantieri è prevista l’istituzione di sensi unici o la chiusura a tratti delle strade, con viabilità alternativa definita con l’ausilio della Polizia Locale. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno all’incirca una durata di quattro mesi per un costo di 299.450 euro.

Nel comune di Carate Brianza, inoltre, è già preventivato un ulteriore intervento di sostituzione rete di acquedotto in via Marengo-SS36-zona Q8 da eseguirsi durante il 2025 ed attualmente ancora in fase di progettazione.

( in copertina via Milite Ignoto)