Da qualche giorno Concorezzo ha una nuova volontaria civica che ha deciso di mettere a disposizione il suo tempo per la sua comunità Municipio e, al tempo stesso, di imparare bene l’italiano in maniera da poter trovare lavoro.

Dal Bangladesh... a Concorezzo

Una bellissima storia di integrazione, e, al tempo stesso, di servizio alla comunità che quattro anni fa l’ha accolta. La protagonista è la 24enne Farjana Akder, nuova iscritta all’Albo dei volontari civici da qualche giorno. Una storia di integrazione che assume un significato ancora più pregnante dato che a raccontarla è stato lo stesso primo cittadino del Carroccio Mauro Capitanio sul suo profilo Facebook.

«Oggi (mercoledì scorso, ndr) abbiamo dato il benvenuto a Farjana Akder, nuova iscritta all’Albo dei Volontari civici - ha raccontato il sindaco -️ Farjana ha 24 anni, originaria del Bangladesh, pasticcera professionista vive a Concorezzo da quattro anni. Ha scelto di iniziare il suo percorso di volontariato all’interno del Municipio per migliorare la conoscenza dell’italiano e per mettersi a disposizione della comunità in attesa di trovare lavoro come pasticcera. ️Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi all’albo dei volontari civici per dedicare qualche ora del proprio tempo a servizi per la nostra città».

L'incontro

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la giovanissima in Municipio. Non parla ancora benissimo l’italiano e deve ancora orientarsi tra le mille stanze del Comune. Ma la sua voglia di mettersi a disposizione, di imparare una nuova lingua e di trovare lavoro è davvero tanta. Per queste prime settimane aiuterà nei vari uffici chi ha necessità di una mano a svolgere le mansioni più semplici come fare fotocopie e scansionare documenti. Al momento sta aiutando i funzionari dell’ufficio tecnico ma nelle prossime settimane aiuterà anche la segreteria e l’ufficio Cultura.

«Io sono arrivata in Italia, precisamente a Concorezzo, quattro anni fa mentre mio marito arrivò qui poco meno di vent’anni fa - ha sottolineato la giovane - Mi piace tantissimo cucinare e, soprattutto, preparare torte. Ho imparato fin da quando ero bambina guardando molti video su Facebook e Youtube».

I dolci che sforna Farjana sono dei veri capolavori culinari e, al tempo stesso, artistici.

«Mi piace dare libero sfogo alla creatività - ha continuato la giovane - Per il momento mi dedico al volontariato in Comune. Una opportunità soprattutto per imparare in fretta l’italiano. A casa sarei sola e non imparerei come qui in comune, a contatto con tante persone. E poi mi piacerebbe trovare lavoro come pasticcera o anche in panetteria. Mi piace dilettarmi in cucina e inventare ricette. Insomma sperimentare con i vari cibi e gusti per inventare ricette sempre nuove».

Quello della 24enne, che il fine settimana scorso ha anche sfiorato il podio al concorso paesano «Puse Buna», è un esempio di impegno e dedizione e, soprattutto, una lezione per tutti coloro che ancora faticano ad abbattere le barriere culturali.