Hanno fatto il grande salto dall’oratorio alla Figc i piccoli calciatori di Cesano Maderno che fino all’anno scorso giocavano all’oratorio San Bernardo di Cassina Savina.

Dal campo dell'oratorio alla Figc

E sono rimasti sempre gli stessi: imbattibili. Nove vittorie su nove partite giocate il bottino raccolto nella prima parte del Campionato della categoria Pulcini, in cui giocano con le annate 2014 e 2015, dopo aver tenuto un percorso netto anche da Under 10 lo scorso anno, durante l’ultima stagione in Csi.

La proposta all'AC Cesano Maderno

"Per noi era indifferente continuare in oratorio o buttarci in Figc, ma sapevo che l’AC Cesano Maderno, in cui ho giocato, non aveva più un settore giovanile – ha raccontato il mister Alessandro Pozzi – Così ci siamo proposti, abbiamo portato il nostro gruppo e stiamo crescendo, poi siamo una squadra formata da tanti 2015, per cui giochiamo spesso contro squadre più grandi di noi".

"Giochiamo sempre di squadra"

Non cambiano i risultati, ma non cambiano nemmeno filosofie e metodi di allenamento: "Non abbiamo l’obbligo di vincere, giochiamo sempre di squadra e gli allenamenti rimangono sempre dei giochi – continua l’allenatore – Quando abbiamo iniziato, quattro anni fa, i bambini non sapevano cosa fosse il pallone, adesso in campo si trovano quasi a memoria".

Gabriele Santoro e Christian Cozzolino difendono i pali, Gabriele Di Monte, Mattia Pozzi, Mattia Barresi, Loris Berzoini e Alessandro Colombo invece sono i difensori, poi a centrocampo giocano Mattia Maffi, Yassir Saadaou, Leonardo Rozza, Adam Otay e Amir Boutaib, infine Tommaso Bozzato e Anas Boutaib hanno il compito di segnare in una squadra che l’anno prossimo pensa già a ingrandirsi.

L'anno prossimo il calcio a 9

"Abbiamo raccolto anche qualche 2016 e a gennaio faremo degli open day nei giorni di allenamenti perché vogliamo creare una nuova squadra – riprende mister Pozzi – Con i nostri Pulcini invece stiamo pensando di passare al calcio a 9 l’anno prossimo, ma anche di dividere le due annate se sarà possibile".

Il contributo dei genitori

Una grande squadra giovanile ha sempre alle spalle ottimi genitori: "Va dato un grande plauso a mamme e papà perché se siamo quello che siamo lo dobbiamo anche a loro. Poi devo ringraziare molto anche il presidente del Cesano Maderno Guglielmo Andreazza che ci ha accolto e naturalmente Alessandro Di Monte che allena con me" conclude l’allenatore.