Dal Circolo Culturale Sardegna oltre 3.000 libri per l'Rsa San Pietro di Monza

Oltre 3.000 libri per l'Rsa San Pietro di Monza e altri 1.000 per il carcere. Bella iniziativa del Circolo Culturale Sardegna di Concorezzo, Vimercate e Monza. I testi sono stati donati dalla biblioteca comunale di Concorezzo.

Una nuova vita per i libri

Oltre 3.000 libri salvati dal macero e donati a chi potrà ancora usufruirne. Bella iniziativa del Circolo Culturale Sardegna, che nei giorni scorsi scorsi ha ricevuto migliaia di libri dalla biblioteca comunale di Concorezzo: i testi, datati ma ancora in ottime condizioni, non avevano più spazio sugli scaffali dell'edificio di via de Capitani e sarebbero stati quindi destinati al macero. Grazie all'importante collaborazione tra il Circolo e l'Amministrazione comunale, invece, i libri in questione potranno avere una seconda vita.

"Il presidente del Circolo Culturale Sardegna Salvatore Carta ha donato i libri alla Cooperativa La Meridiana-Residenza San Pietro di Monza e oggi, giovedì 17 novembre 2022, i testi sono stati consegnati al presidente della Cooperativa Marco Fumagalli. I 60 pacchi sono stati consegnati grazie all'aiuto degli operai del comune di Concorezzo, che ringraziamo. Un grazie va anche al sindaco Mauro Capitanio, all'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo e all'architetto del Comune Roberto Levati . Ringraziamo inoltre anche i Soci del Circolo Culturale Sardegna Emanuele Congiu, Germano Sabatini e Osvaldo Stucchi, che hanno dato una mano a caricare i 60 pacchi di libri sul camioncino del comune di Concorezzo e poi portarli alla RSA San Pietro di Monza. Dopo una cernita dei libri, la Cooperativa La Meridiana farà un mercatino dei libri a offerta libera per raccogliere un po' di fondi per la RSA San Pietro: invitiamo tutti i cittadini ad acquistare i libri e a fare beneficenza a questa Rsa, perché il loro impegno verso chi ha bisogno,merita di essere sostenuto... Grazie".

Non solo Rsa San Pietro

Quelli per la Cooperativa La Meriana, tuttavia, non sono stati gli unici libri donati dal Circolo Culturale Sardegna, che ha pensato anche di aiutare chi si trova a vivere un momento non semplice.

"Altri 1.000 libri sono stati donati al Carcere di Monza e attendiamo che vengano a ritirarli in Villa Zoja a Concorezzo. Altri 1.500 sono stati donati a un Circolo di Autistici di Piacenza. Altri 500 euro frutto del mercatino dei libri dismessi realizzato dal Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate li abbiamo donati in passato a don Tomè, un missionario del Mozambico in Africa".