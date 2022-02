Dal Comune di Caponago un gustoso regalo per tutti i mici delle colonie feline

Natale è passato da un pezzo, eppure sotto l’albero del Comune era rimasto ancora un grande regalo per gli amici a quattro zampe di Caponago. Sono stati consegnati lo scorso sabato mattina i sacchi di cibo destinati ai gatti delle numerose colonie feline attive sul territorio.

La donazione, ricordiamo, è stata effettuata grazie ad alcune risorse economiche già stanziate nel capitolo di bilancio dedicato alla lotta al randagismo ed è stata promossa dal comando di Polizia locale. L’iniziativa, del valore complessivo di 500 euro, è stata ovviamente accolta con favore dall’Amministrazione. A fare gli onori di casa, in via Voltolina, il comandante Gabriele Garberoglio con i suoi agenti e la vicesindaco Maria Enrica Galbiati.

«Il vostro è un lavoro silenzioso, ma estremamente importante per la comunità e per il benessere della popolazione animale - hanno sottolineato rivolgendosi ai volontari di Enpa che curano le colonie - Vi ringraziamo di cuore per il fondamentale contributo: da parte nostra garantiamo la collaborazione e l’impegno a stanziare più risorse in base alle necessità della vostra attività».